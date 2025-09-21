Striscione in Curva Maratona, mentre i tifosi mostrano la bandiera – utilizzata durante la marcia con la scritta “Cairo Vattene”
Le bandierine con su scritto “Cairo Vattene”, intorno al minuto 11, sono esposte in Maratona, con i tifosi che in contemporanea le mostrano allo stadio. Non solo, perché si legge anche “Ecco il tuo acufene”, in riferimento alle frasi pronunciate dal presidente negli ultimi giorni, in merito alla contestazione.
distinti e tribuna ho saputo che han tolto le bandiere pure ai bambini
TDC VATTENE, TDC FDP, TDC banfone, TDC paiass, non ti preoccupare TDC sono solo acufeni.
Consiglio per uno striscione:
“IN VENDITA”
“Vendesi titolo sportivo – o quel che ne rimane”, per essere più trasparenti nella negoziazione.