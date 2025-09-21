Toro.it

Striscione in Curva Maratona, mentre i tifosi mostrano la bandiera – utilizzata durante la marcia con la scritta “Cairo Vattene”

Le bandierine con su scritto “Cairo Vattene”, intorno al minuto 11, sono esposte in Maratona, con i tifosi che in contemporanea le mostrano allo stadio. Non solo, perché si legge anche “Ecco il tuo acufene”, in riferimento alle frasi pronunciate dal presidente negli ultimi giorni, in merito alla contestazione.

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ protest during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
ultimo aggiornamento: 21-09-2025

madde71
madde71
35 minuti fa

distinti e tribuna ho saputo che han tolto le bandiere pure ai bambini

davidone5
davidone5
1 ora fa

TDC VATTENE, TDC FDP, TDC banfone, TDC paiass, non ti preoccupare TDC sono solo acufeni.

Lewishenry - #conCairononmiabbono (neancheasky)
Lewishenry - #conCairononmiabbono (neancheasky)
2 ore fa

Consiglio per uno striscione:
“IN VENDITA”

T
T
31 minuti fa
Reply to  Lewishenry - #conCairononmiabbono (neancheasky)

“Vendesi titolo sportivo – o quel che ne rimane”, per essere più trasparenti nella negoziazione.

