Protesta della Curva Maratona: vuoto il settore centrale, i Torino Hooligans lasciano lo stadio

La Curva, a partire dal 30′, ha iniziato a svuotarsi nel suo settore centrale. I tifosi della Maratona hanno coperto tutti gli striscioni e si sono spostati al primo anello. Il colpo d’occhio è quello di un settore vuoto nella parte centrale. Nel frattempo i Torino Hooligans, che in Curva Primavera si erano spostati dal consueto settore (al secondo anello) protestando dal primo anello, hanno ora lasciato lo stadio. La protesta è destinata a spostarsi all’esterno.

ultimo aggiornamento: 21-09-2025

dadde
dadde
37 minuti fa

Ma c’era allo stadio Cairo???

c04583
c04583
44 minuti fa

Cairo vattene

