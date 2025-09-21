Protesta della Curva Maratona: vuoto il settore centrale, i Torino Hooligans lasciano lo stadio

La Curva, a partire dal 30′, ha iniziato a svuotarsi nel suo settore centrale. I tifosi della Maratona hanno coperto tutti gli striscioni e si sono spostati al primo anello. Il colpo d’occhio è quello di un settore vuoto nella parte centrale. Nel frattempo i Torino Hooligans, che in Curva Primavera si erano spostati dal consueto settore (al secondo anello) protestando dal primo anello, hanno ora lasciato lo stadio. La protesta è destinata a spostarsi all’esterno.