La contestazione al presidente granata non si è limitata allo stadio: è proseguita nella notte con striscioni sparsi per la città

Non solo la contestazione prima e durante Torino-Atalanta, i tifosi granata hanno proseguito la propria mobilitazione contro Urbano Cairo anche nella notte appendendo in giro per la città (dalla Gran Madre a Palazzo Nuovo, ma non solo) striscioni di invito al presidente a cedere la società con messaggi chiari: “Cairo vattene” o “Cairo vendi”. Insomma, un’altra dimostrazione che il malcontento nei confronti della società è ben presente all’interno della piazza granata.