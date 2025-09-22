Il tecnico dell’Atalanta ha parlato di come ha ritrovato l’ambiente dopo averlo lasciato due anni fa, ammettendo di averlo visto peggiorato

Una pesante batosta per il Torino, battuto 0-3 in casa dall’Atalanta dopo una partita giocata molto male. Sono bastati 8 minuti, tra il 30′ e il 38′, per spazzare via tutto l’entusiasmo guadagnato con il successo contro la Roma e la solidità difensiva che era stata costruita nelle ultime due gare; è bastata una prestazione negativa per far ripartire la contestazione che aveva preso il via la mattina dal Filadelfia. Contestazione che non può aver lasciato indifferente il presidente Cairo, essendo arrivata anche agli avversari. Juric, per esempio, ha commentato quanto visto ieri pomeriggio dichiarando: “Ho trovato un ambiente peggiorato“. L’ex tecnico granata non può che avere ragione, visto come sia cambiato quasi tutto da quando lui è andato via.

Le parole di Juric

“Mi sembra una situazione peggiore. In tutta sincerità penso che noi abbiamo passato un lungo periodo dove c’era un bell’ambiente allo stadio, poi tutti conosciamo la situazione che ti porta a volte a dare anche giudizi sbagliati. Questo scontento continuo da una parte e dall’altra dispiace perché porta malessere. Oggi non è stato bello per nessuno“: parole corrette, e se a pronunciarle è uno che nello stesso ambiente ci è stato per ben tre anni si capisce come non ci si debba nascondere. Il tecnico croato parlava con schiettezza già quando era sotto contratto con il Toro, figuriamoci ora: il suo commento non può passare inosservato. Dal suo addio di cambiamenti ce ne sono stati eccome, ecco perché l’intensità della contestazione è diventata sempre maggiore.

Tante contestazioni

Già un paio di mesi dopo la separazione con Juric, è stata organizzata una prima contestazione a seguito della cessione di Bellanova proprio all’Atalanta. In quel caso i tifosi – e anche Paolo Vanoli – hanno provato a farsi sentire, trovando però un muro costruito da Cairo. Lo stesso è accaduto poi altre volte, come per la marcia del 4 maggio o ieri stesso, quando i tifosi si sono riuniti in corteo contro il presidente granata e le sue dichiarazioni. Situazione che si fa peggiore di giorno in giorno, e se a notarlo sono anche gli “estranei”, come può non farlo lo stesso Cairo?