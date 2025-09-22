Duvan Zapata è tornato a giocare in Serie A con il Torino dopo l’infortunio: per lui un ritorno amaro con rigore sbagliato

Tracollo del Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino nella giornata di ieri. La squadra allenata da Baroni, che non si è dimostrata tale, ha perso in maniera netta contro l’Atalanta di Ivan Juric. Zero reazione, nonostante i 3 gol subiti in meno di 10 minuti nel primo tempo. In un ambiente surreale, di contestazione ma anche silenzioso e di desolazione, il colore granata non ha brillato. Anzi, è sembrato sbiadito. Duvan Zapata è tornato a giocare per la prima volta in Serie A dopo l’infortunio della scorsa stagione. Il colombiano, capitano del Torino, non aveva infatti messo piede in campo contro Inter, Fiorentina e Roma. Aveva invece fatto ritorno in Coppa Italia, entrando in campo al 41′ della ripresa al posto di Ngonge.

Un ritorno amaro

Per la prima volta ha giocato un numero significativo di minuti. In Torino-Atalanta 0-3 Zapata è entrato in campo al posto di Simeone al minuto numero 24 del secondo tempo. Si è trattato di un ritorno amaro. Lo stadio ha esultato al suo ritorno in campo, quasi come a chiedere all’attaccante una scossa. Al 25′ il numero 91 ha subito calciato in porta, facendosi parare il tiro da posizione defilata da Carnesecchi. Poi al 27′ fallo di Kossounou su Coco: rigore. Zapata prende il pallone in mano e calcia il rigore sotto la Curva Maratona. E lo sbaglia. Calciato non bene, centrale e a mezza altezza: Carnesecchi para. Delusione massima per Zapata, con il Torino che esce poi dal campo tra i fischi dei (pochi ormai) tifosi presenti.

Le parole di Baroni

Marco Baroni ha poi commentato la disfatta in conferenza stampa. Alla domanda: “Quanto ha inciso il far entrare Zapata? Si è trattato di dare una scossa?”, ha risposto: “Zapata è entrato perché Simeone aveva i crampi ed era la soluzione migliore. Un giocatore come lui va sostenuto. Mi sembrava giusto quando l’ho visto con il pallone in mano. Scelta di squadra”. Infatti prima di Roma-Torino Baroni non aveva dichiarato il rigorista. Non aveva risposto alla domanda. Teoricamente il rigorista è Vlasic, ma Adams aveva calciato contro il Verona l’anno scorso, sbagliando. Anche Asllani sa tirare i rigori. All’Inter era un rigorista. Ma vista la situazione di ieri pomeriggio, è stato il capitano a prendere il pallone.