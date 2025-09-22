Toro.it

Sprazzi di equilibrio in Torino-Atalanta: a fare la differenza sono stati gli 8 minuti di blackout della squadra di Baroni

Una partita da dimenticare. C’è solo questo da dire su Torino-Atalanta, sfida da cui i granata sono usciti sconfitti per 0-3. In un pomeriggio in cui a fare da padrone sono state le contestazioni contro Cairo, la squadra non è stata capace di onorare la maglia, o meglio di giocare alla pari contro un’Atalanta non solo “depressa” post umiliazione di Parigi, ma anche colma di infortuni. Vlasic e compagni hanno convinto poco, ma i tre gol di differenza sembrano fin troppi: o almeno, questo è quello che dicono i dati.

I numeri di Torino-Atalanta

Equilibrio per 83 minuti, ma è tra il 30′ e il 38′ che si è creato il gap che ha poi portato alla sonora sconfitta. Basti pensare che la squadra di Baroni ha calciato più volte rispetto agli avversari – 11 contro 9 – inquadrando la porta 5 volte. A fare la differenza è stata la maggior convinzione di Krstovic e Sulemana, senza poter colpevolizzare Israel che, anzi, è stato in grado di rendere meno umiliante il punteggio. I nerazzurri hanno prodotto 1,64 di expected goals, con i granata che si sono avvicinati a 1,20; un dato certamente influenzato dal rigore sbagliato da Zapata, ma che comunque fa notare come lo squilibrio non sia stato totale.

Poca convinzione

A far la differenza, al netto delle conclusioni o del possesso, sono stati soprattutto i duelli in mezzo al campo. Gli ospiti ne hanno vinti di più (48 a 38) e si sono mostrati più aggressivi e convinti, cosa che invece è mancata ai ragazzi di Baroni. Un fattore confermato anche dall’assenza di cartellini gialli, cosa che era già stata vista a San Siro. Se contro Fiorentina e Roma la squadra era migliorata sotto questo punto di vista, ecco che quello di ieri può allora essere visto come un passo indietro.

Cristiano Biraghi of Torino FC competes for the ball with Marten de Roon of Atalanta BC during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 22-09-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
thethaiman
thethaiman
19 minuti fa

Ahahahah, più cinici! Come manipolare la realtà solo dal titolo.
Ne vedremo delle belle.

Zapata, pomeriggio amaro: il rigore poteva essere una ripartenza