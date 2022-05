Tre vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime sei uscite: è la migliore striscia di questa stagione, maturata anche affrontando le big

Toro scatenato, come il film che vede come protagonista Roberto De Niro nelle vesti di un pugile. Il Torino di Ivan Juric, come preventivabile, non riesce ancora a mandare k.o. tutte le squadre che gli si presentano davanti, ma almeno in questo finale di stagione non regala niente a nessuno. I granata la stanno facendo pagare cara a tutte le squadre che gli si mettono di traverso e lo sanno anche le formazioni più quotate in classifica del campionato. Il Toro raggiunge quota sei risultati utili consecutivi, conquistati sfidando perlopiù squadre che hanno ancora qualcosa da chiedere al campionato.

Da Salerno in poi il Toro migliore

La gara che ha dato il via alla striscia positiva coincide anche con il primo rigore concesso in questa stagione ai granata, con Belotti che realizza la rete decisiva dagli undici metri per sbancare l’Arechi. La settimana seguente al Grande Torino si presenta un Milan in piena corsa per lo scudetto. Un match che riflette quella che è la crescita nel livello delle squadre di media classifica, che si stanno rivelando un vero e proprio osso duro per le formazioni di testa. Il Toro non fa eccezioni, con il pareggio per 0-0 contro il Diavolo, e un altro punto strappato la settimana seguente all’Olimpico biancoceleste, contro una formazione in lotta per un posto in Europa, in una gara che ancora chiede vendetta per come il Toro ha saputo interpretarla, senza riuscire a spuntarla fino al triplice fischio. La vittoria è giunta la settimana seguente nel match casalingo con lo Spezia: 2-1 a firma di Lukic, autore di una doppietta, come mercoledì nella serata di Bergamo terminata 4-4. I granata toccano quota sei ieri a Empoli, con l’1-3 a firma del Gallo Belotti.

A settembre e dicembre i granata si son fermati a quattro

In questa stagione il Toro non aveva mai raggiunto una striscia di risultati dalla simile portata. La squadra di Juric si è infatti fermata a quattro in due momenti dell’annata corrente. I granata hanno chiuso settembre con due vittorie consecutive con Salernitana e Sassuolo e gli altrettanti pareggi con Lazio e Venezia, prima di soccombere nel derby deciso dal tiro da fuori area di Locatelli. A dicembre un altro frangente positivo, opposto a quello dei tre mesi precedenti. I granata avevano infatti inizialmente pareggiato con Empoli e Cagliari, per poi trovare due acuti casalinghi con Bologna e Verona. Striscia interrotta dal gol di Dumfries nel k.o. per 1-0 con l’Inter.