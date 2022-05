La strategia nella ripresa del croato paga. Il Gallo dalla panchina firma una tripletta. Buone prove dell’argentino e dell’ex del match

Le scelte di Juric hanno pagato e il Toro ha vinto la partita. Il secondo tempo del match di ieri del Castellani si può riassumere in questa maniera. Il croato ha agito da vero stratega nella scelta delle diverse opzioni dalla panchina. Non a caso, tre dei quattro giocatori impiegati a partita in corso dal tecnico hanno lasciato il loro zampino nei gol messi a segno dai granata.

Ansaldi fa meglio di Vojvoda

Impossibile non citare per primo l’indiscusso mvp del match Andrea Belotti, autore di una tripletta, dopo essere subentrato al 71’ al posto di Pellegri. Il capitano granata ha cominciato pareggiando i conti al 78’ con una bordata a incrociare di destro su un rigore guadagnato da Ansaldi. L’argentino è entrato prima di tutti, al fischio d’inizio della ripresa per un Vojvoda piuttosto incolore. Penalty frutto di un tiro al volo di mancino intercettato con la mano da Stojanovic. Il difensore empolese si ripete una decina di minuti più tardi sul tiro da fuori di un ex Empoli.

Ricci non si emoziona

Si tratta di Samuele Ricci, subentrato al 70’ a Lukic, che con la sua giocata offre a Belotti l’opportunità della doppietta, che coglie con un rigore fotocopia del primo. Nel finale il tris su assist di Brekalo che completa una giornata in veste di clutch. Cambi dunque a dir poco azzeccati per Ivan Juric, che oltre alle sostituzioni già citate ha mandato in campo Seck al posto di Singo, rivelatosi utile nelle battute finali del match.