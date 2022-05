Dalla commemorazione al Monumentale, fino alla sera in cui la Mole si illumina di granata. Tutti gli appuntamenti in ricordo degli Invincibili

Il 4 maggio, come da tradizione, è la giornata dedicata al ricordo delle vittime di Superga e di quella magnifica squadra capace di conquistare 5 scudetti di fila, rimasta nell’immaginario collettivo come Grande Torino. Si comincia alle 11 con la commemorazione al Cimitero Monumentale. Allo stesso orario, protagonista anche lo Stadio Filadelfia, i cui cancelli saranno aperti per l’occasione (a due anni dall’ultima volta). Nel pomeriggio ci si sposta a Superga. Un rito, quello della messa in ricordo degli Invincibili, che non viene celebrato all’interno della Basilica addirittura dal 2018, visto che l’ultima funzione venne svolta presso il Duomo di Torino del 2019 (per i lavori di ristrutturazione della Chiesa) prima che il Covid interrompesse la tradizione.

Belotti a Superga per la lettura dei nomi dei Caduti

Alle 17 l’attenzione si sposterà alla lapide, con il Gallo Belotti che ricorderà i caduti con l’emozionante lettura dei nomi. La sera continuano gli omaggi al Grande Torino. La Mole sarà dipinta di granata, in concomitanza con lo spettacolo di teatro “C’era una volta il Grande Torino” che inizierà alle ore 21 presso il Teatro Cardinal Massaia.