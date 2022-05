Il difensore della Juventus spende belle parole sull’importanza del Grande Torino nel calcio e nello sport italiano

Parole di grande sportività e rispetto quelle rilasciate ieri sera da Leonardo Bonucci, ospite della trasmissione Super Tele di Pierluigi Pardo, in onda sulla piattaforma Dazn. Il giornalista ha voluto ricordare il Grande Torino, proprio nella settimana dell’anniversario della tragedia di Superga, chiedendo al difensore bianconero un commento in merito. “Di sicuro questa settimana è un momento particolare per i granata, ma anche per il calcio e per il mondo dello sport che ha vissuto e che vive il ricordo di quella tragedia – spiega il difensore campione d’Europa a Wembley, che ci ha tenuto a ricordare la fede granata del figlio – “Tra l’altro mio è figlio è tornato da poco dagli allenamenti con la borsa del Toro sotto il braccio”.