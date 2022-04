“C’era una volta il Grande Torino”: il 4 maggio al Teatro Cardinal Massaia la prima di una tournée che vanta tappe europee

Il 4 maggio a teatro. Al Teatro Cardinal Massaia di Torino (Via Sospello 32/C) alle ore 21 andrà in scena la prima assoluta dello spettacolo “C’era una volta il Grande Torino”, che si estenderà in una tournée che toccherà anche tappe in giro per l’Europa. Una serata organizzata dal Comitato Difesa del Toro in collaborazione con il gruppo Resistenti Granata 1906 e col forum Sempre Forza Toro.I biglietti sono acquistabili anche online sul sito bigliettoveloce.it, oppure tramite e-mail a prenotazioni@teatrocardinalmassaia.it. Negli orari compresi tra le 17 e le 19 nei giorni che vanno da martedì a venerdì, è possibile anche contattare telefonicamente (011.2216128) la biglietteria del teatro.