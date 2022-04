Regolarmente in onda anche oggi, lunedì 25 aprile, Orgoglio Granata, il rotocalco sul Torino in onda sul canale 15: appuntamento alle 20.30

Nonostante il giorno di festivita, cosi come a Pasquetta, anche stasera 25 aprile, per celebrare la vittoria dei granata sullo Spezia ed analizzare e commentare tutti i temi dell’attualità del Toro “ORGOGLIO GRANATA” andrà regolarmente in onda, in diretta ed in presenzadagli studi di GRP Televisione, , dalle ore 20.30 alle 22.30. Per i telespettatori piemontesi GRP Televisione è visibile sul canale 15 del digitale terrestre, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata”, scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Ecco gli ospiti:

– la Leggenda Granata NATALINO FOSSATI

– il giornalista di Toro.it FRANCESCO VITTONETTO

– il trader sportivo MATTEO POSSAMAI

– lo scrittore e storico granata LUIGI BONOMI

– il celeberrimo scultore granata MARIO FABBRI

– le “super tifose” LAURA MASSOBRIO e LUCREZIA MARITANO, EMILIA BOSEICA



E non mancheranno le consuete rubriche:

-L’amarcord granata di Fabio Milano

-Le statistiche di Massimo Fiandrino

-Le pagelle di Martina Anna Vannini



Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro, che potranno intervenire in diretta scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta.