A partire dalle ore 20.30, come sempre su GRP, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Orgoglio Granata

Nonostante la festività di Pasquetta, torna stasera “Orgoglio Granata” in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, dalle ore 20.30 alle 22.30. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata”, scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Gli ospiti in studio di stasera di “Orgoglio Granata” saranno: la Leggenda Granata Natalino Fossati, Oscar Maiorano, del direttivo Comitato difesa Toro, il trader sportivo Matteo Possami, le “super tifose” Laura Massobrio e Lucrezia Maritano. E altri giocatori-Leggenda del Toro collegati. Non mancheranno le consuete rubriche:lLa “rassegna stampa” di Fabio Milano, le pillole di storia granata, le statistiche di Massimo Fiandrino, le pagelle di Federica Biei, i “numeri del Toro” Martina Anna Vannini. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno intervenire in diretta scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta.