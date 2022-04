A partire dalle ore 20.30 torna su Grp Orgoglio Granata: Alessandro Costa e i suoi ospiti commenteranno il pareggio del Toro contro il Milan

Dopo aver fermato Juve ed Inter, il Toro rovina il sogno-scudetto anche al Milan, giocando con grinta, intelligenza tattica ed orgoglio trascinato dai soliti Belotti, Pobega e Bremer. I commenti e le analisi di Toro- Milan saranno i temi dominanti di “Orgoglio Granata”, in onda stasera 11 aprile, in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, dalle ore 20.30 alle 22.30. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata”,

scritto curato e condotto da Alessandro Costa, si può vedere (con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Gli ospiti in studio di stasera di “Orgoglio Granata” saranno: la Leggenda Granata Natalino Fossati, l’ex Presidente del Toro, l’avvocato Pierluigi Marengo, il Direttore di Torino, il presidente del Toro Club Tomà, Lorenzo Pistamiglio, il trader sportivo Matteo Possamai, le “super tifose” Laura Massobrio e Lucrezia Maritano. E non mancheranno le consuete rubriche: l’amarcord granata di Fabio Milano, le statistiche di Massimo Fiandrino, le pagelle di Federica Biei, i “numeri del Toro” Martina Anna Vannini.

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno intervenire in diretta scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta.