Giovedì 7 aprile alle ore 20.30 verrà presentato al Museo il libro “Con la maglia numero 7” di Pieranni e Turco

Nuovo appuntamento al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata che giovedì 7 aprile alle ore 20.30 ospiterà la presentazione del libro “Con la maglia numero 7” di Fabrizio Turco e Flavio Pieranni, presenti alla serata. Non saranno gli unici ospiti previsti. Tra gli invitati speciali c’è anche Claudio Sala, in granata dal 1969 al 1980. Modererà l’incontro Domenico Beccaria. Si ricorda che sarà a disposizione un numero limitato di posti per la serata a causa delle norme anti-Covid, e si potrà accedere solo esibendo il Green Pass Rafforzato (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19) e indossando la mascherina FFP2. Le richieste per partecipare alla serata dovranno essere effettuate mandando una mail entro 24 ore dall’evento per il pubblico a volontari@museodeltoro.it.