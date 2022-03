Il campionato si è fermato ma Orgoglio Granata no: a partire dalle ore 20.30 su GRP va in onda una nuova puntata del programma sul Toro

Mancini non convoca Pobega e Mandragora, manda in tribuna Belotti e l’Italia viene eliminata dal Mondiale. Il ct azzurro trascura i campioni del Toro ma le sue scelte si rivelano infelici. Con Belotti l’Italia avrebbe sconfitto la Macedonia del Nord? A proposito di Belotti quanto è largo lo spiraglio per il suo rinnovo? Analizzeremo in proposito le ultime esternazioni del presidente Cairo. Il Toro che non vince da 2 mesi mezzo riuscirà a salvare la stagione con un bel finale di campionato? Chi sono stati i migliori ed i peggiori del Toro delle prine 29 partite? Lo valuteremo nel pagellone. E soprattutto Juric resterà al Toro fino al 2024 e potrebbe lasciare già in estate? Ed eventualmente chi allenatore il Toro del futuro? Questi e molti altri i temi di Orgoglio Granata”, il rotocalco interamente dedicato al Toro, scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano, in onda stasera lunedì 28 marzo, in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, canale 15 del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30. Per i telespettatori fuori dal Piemonte la puntata sara’ visibile ( con un segnale eccellente) in diretta in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Ospiti di grande livello anche stasera la Leggenda Granata Natalino Fossati, Il vicedirettore di Toro.it Andrea Piva, il trader sportivo Matteo Possamai, più varie Leggende Granata in collegamento. E poi tante rubriche: la “Rassegna Stampa” e le pillole di storia di Fabio Milano, le statistiche di Massimo Fiandrino, le pagelle ( stavolta pagellone) di Federica Biei. E poi i numeri del Toro di Martina Anna Vannini e stasera anche 2 tabelle di sicuro interesse: chi allenerà il Toro 2022-23 ? Quali giocatori resteranno e quali andranno via dal Toro in estate?

Orgoglio Granata: i contatti

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20.