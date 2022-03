L’appuntamento con la nuova puntata di Orgoglio Granata è su GRP (canale 15 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20.30.

Saranno la Leggenda Granata Natalino Fossati e l’ex Presidente del Toro, l’Avvocato Pierluigi Marengo,

gli ospiti principali della vibrante puntata di stasera, lunedi 21 marzo di “Orgoglio Granata”, in onda diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione, , dalle ore 20.30 alle 22.30. Per i telespettatori piemontesi GRP è visibile sul canale 15 del televisore, mentre per i tifosi granata nel resto del mondo “Orgoglio Granata” si può vedere( con un segnale molto nitido e pulito) in streaming su www.grp.it.

Orgoglio Granata: i temi della puntata

Ovviamente l’inopinata sconfitta di Marassi sara’ il tema principale della puntata, con il Toro che “restituisce” al Genoa (penultimo ed in inferiorità numerica per ¾ di gara) la vittoria casalinga dopo quasi un anno, e porta a 12 il numero delle sconfitte dei granata, che non vincono ormai da oltre 2 mesi. Ma si parlerà anche del futuro di Belotti, con il “Gallo” ha parlato di spiraglio aperto, e di incontro con Juric e Cairo come momento determinante di un suo possibile rinnovo. “Orgoglio Granata”, trasmissione realizzata in partnership con Toro.it, proporrà stasera interviste esclusive con: Alessandro Gazzi, il mediano del Toro dal 2012 al 2016 (protagonista anche della vittoria a Bilbao) che ha presentato al Museo del Toro il suo libro, in cui racconta una carriera ventennale da mediano, con tanti capitoli dedicati al suo periodo granata. Mentre Mauro Berruto, storico allenatore della nazionale italiana di volley e grandissimo tifoso del Toro e Domenico Beccaria, presidente del Museo del Toro, tracciano il bilancio del campionato dei granata.

Orgoglio Granata: gli ospiti e i contatti

Gli ospiti in studio di stasera di “Orgoglio Granata” saranno: la Leggenda Granata Natalino Fossati, l’ex Presidente del Toro Pierluigi Marengo, il giornalista di Toro.it Francesco Vittonetto, il trader sportivo Matteo Possamai. E non mancheranno le consuete rubriche: le pillole di storia di Fabio Milano, le statistiche di Massimo Fiandrino, le pagelle di Federica Biei, i “numeri del Toro” Martina Anna Vannini. Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno intervenire in diretta scrivendo le loro opinioni al numero 392-022.80.20. I messaggi saranno letti in diretta da Laura Massobrio che affianca Alessandro Costa nella conduzione.