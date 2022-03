La puntata di stasera di Orgoglio Granata analizzerà l’errore scandaloso commesso ai danni del Torino: appuntamento alle 20.30 su Grp, canale 13

“Scandalo a Torino” e “Vergogna” sono alcuni dei titoli dei maggiori quotidiani nazionali in edicola oggi, per commentare l’ennesimo grave danno arbitrale subito dal Toro: un rigore sacrosanto non accordato che avrebbe potuto portare i granata sul 2-0 già nel primo tempo. Ovviamente gli esiti e le polemiche di Toro-Inter saranno il tema dominante di “Orgoglio Granata”, il rotocalco interamente dedicato al Toro, scritto, curato e condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio e Lucrezia Maritano.

“Orgoglio Granata” va in onda stasera, 14 marzo, in diretta ed in presenza dagli studi di GRP Televisione,

canale 15 (non piu’il 13) del digitale in Piemonte, dalle ore 20.30 alle 22.30.Per i telespettatori fuori dal Piemonte la puntata sarà visibile (con un segnale eccellente) in diretta in streaming su www.grp.it.

Ospiti di grande livello anche stasera:

Tris di Leggenda Granata: NATALINO FOSSATI, ALDO AGROPPI E LUCIANO CASTELLINI

L’ex Presidente del Toro Avv.Pierluigi MARENGO

Il Direttore di Toro.it IVANA CROCIFISSO

Il trader sportivo MATTEO POSSAMAI

Il giornalista DARIO LIGNANA

E poi tante rubriche:

“Vox populi”: le interviste raccolte allo stadio

La “Rassegna Stampa” e le pillole di storia di Fabio Milano

Le statistiche di Massimo Fiandrino “I numeri del Toro di Martina Anna Vannini

”Le pagelle di Federica Biei”

Ovviamente ampio spazio alle opinioni dei tifosi del Toro che potranno partecipare alla trasmissione scrivendo i loro pensieri e le loro opinioni al numero 392-022.80.20.