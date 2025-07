Con un post sui social, Vanja Milinkovic-Savic ha salutato il Torino. Il portiere serbo, accasatosi al Napoli, ha ringraziato i granata

Vanja Milinkovic-Savic saluta il Torino. Dopo l’ufficialità del trasferimento del serbo al Napoli, il portiere ha voluto dedicare alcune parole alla squadra granata. Vanja, che ha vestito per 158 volte la maglia del Toro, si è detto onorato di aver indossato i colori granata.

Il portiere ha scelto Instagram per rivolgere le sue parole ai tifosi. Nel corso degli anni, l’estremo difensore è diventato un pilastro del club. Vanja saluta il Toro, rimanendo affezionato ai colori granata.

Il saluto di Milinkovic-Savic

Ecco le parole di Vanja Milinkovic-Savic per il Torino: “158…sono le volte in cui abbiamo difeso la porta tutti insieme. Per me è stato un grande onore farlo. Grazie per tutto quello che mi avete dato. FVCG“.