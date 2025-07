Franco Israel è arrivato al Torino per essere il portiere titolare, ma deve fare attenzione alla concorrenza di Paleari

Il Torino ha terminato sabato il ritiro a Prato allo Stelvio. Marco Baroni ha ricevuto indicazioni importanti e ha iniziato a lavorare con la sua nuova squadra. Il mercato non è ancora chiuso fino al 1 di settembre e c’è tutto agosto davanti per sistemare la squadra, soprattutto in attacco e sulla trequarti, ma anche a centrocampo, in difesa e sugli esterni può succedere qualcosa. Per quanto riguarda invece la porta, stop alle entrate: Vanja Milinkovic-Savic è andato al Napoli ed è stato rimpiazzato da Franco Israel che è arrivato dallo Sporting Lisbona. Poi ci sono Paleari, Popa e Donnarumma. Le gerarchie sono ancora da definire.

Aumenta la concorrenza

Sulla carta, Israel è stato preso per fare il titolare al posto di Vanja, ma attenzione ad Alberto Paleari. Parte come secondo, ma dopo il ritiro e le prime amichevoli giocate vuole provare a insidiare il posto all’italo-uruguaiano. L’anno scorso per Paleari era di fatto impossibile giocare al posto di Milinkovic-Savic, che ha disputato la sua miglior stagione. Ma quest’anno Israel non è arrivato subito e non ha mai raggiunto i compagni a Prato allo Stelvio, quindi per Baroni il titolare in queste prime settimane è stato Paleari. Il numero 1 ha tutte le intenzioni di giocarsi le sue carte. Al momento poi, Popa è il terzo e Donnarumma è il quarto.

Il ritiro e le amichevoli

Paleari ha svolto il ritiro da protagonista scalzando Popa e Donnarumma e diventando prima scelta. Nella prima amichevole contro l’Ingolstadt ha giocato da titolare commettendo però un errore al 38′ del primo tempo dove non era uscito bene sul cross di Costly, favorendo il gol di Sturm. Ma è contro la Cremonese che ha disputato una grande partita. Incolpevole sul gol di De Luca e autore di tante belle parate. In entrambi i match è stato poi sostituito da Popa nel finale di partita. La prima gara in Coppa Italia contro il Modena si avvicina. Israel sarà in grado di diventare subito titolare?