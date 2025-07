Il Torino accoglie Franco Israel. Con una nota sul sito e sui profili social, i granata hanno ufficializzato l’arrivo dell’uruguaiano

Franco Israel è un nuovo giocatore del Torino. I granata hanno ufficializzato l’arrivo del portiere uruguaiano dallo Sporting Lisbona. Il classe 2000 sarà il sostituto di Vanja Milinkovic-Savic.

Dopo settimane di attesa, il Toro completa il reparto portieri. Un affare da 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Inizia l’avventura di Israel al Torino

Franco Israel è pronto per la sua avventura al Torino. Il club granata ha ufficializzato l’arrivo del portiere, che sostituisce Vanja Milinković-Savić, accasatosi al Napoli. Israel, con un passato in Italia alla Juventus Next Gen, arriva dallo Sporting Lisbona.

Nella scorsa stagione in Portogallo, l’estremo difensore classe 2000 ha raccolto 22 presenze con il club biancoverde, di cui 8 da titolare in Champions League. Il Torino si assicura così un portiere di qualità, affidabile e con esperienza sul più importante palcoscenico europeo.