Il portiere uruguaiano è sbarcato in città per iniziare la sua avventura in granata: ora visite mediche e firma

Franco Israel è finalmente arrivato a Torino. Il portiere uruguaiano, obiettivo concreto del club granata nelle ultime settimane, ha messo piede in città per iniziare la sua nuova avventura. Israel si prepara a sostenere le visite mediche di rito, in programma nella mattinata di domani, prima della firma ufficiale.



il video: