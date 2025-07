Il Torino rinnova il contratto di Padula fino al 2027 e lo manda in prestito biennale al Campobasso per crescere in Serie C

Un altro giovane lascia il Torino, ma a titolo temporaneo. È ufficiale infatti la cessione di Cristian Padula al Campobasso, club di Serie C. Il classe 2004, che nell’ultima stagione ha militato nel Giugliano, ha firmato un contratto fino al 2027.

Il comunicato del club granata recita: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive dell’attaccante Cristian Padula sino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Successivamente, il Club ha ceduto al Campobasso Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Cristian con un in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale”.