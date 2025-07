Calciomercato Torino / Ieri Vagnati in Germania per la missione Zakaria Aboukhlal: è fatta per il trasferimento dell’esterno

Nella giornata di ieri, il Torino ha battuto per 4-1 la Cremonese a Prato allo Stelvio e ha concluso così il suo ritiro estivo in Trentino Alto-Adige. Ma Davide Vagnati non era in Italia. Missione tedesca per il direttore tecnico per arrivare a Zakaria Aboukhlal del Tolosa (nella città della Germania si è svolta infatti un’amichevole tra il Lipsia e la squadra francese). Il trequartista classe 2000 è finito nel mirino dei granata e nelle ultime ore l’operazione è stata chiusa. Per quel che riguarda la cifra il Torino ha messo sul piatto circa 8 milioni di euro.

Un profilo interessante

Quello di Zakaria Aboukhlal è senza ombra di dubbio un profilo molto interessante. Nato a Rotterdam in Olanda, gioca però con la Nazionale del Marocco con la quale ha già collezionato 22 presenze e 3 gol. Nell’ultima stagione in Ligue 1 ha collezionato 7 gol e 2 assist in 26 partite giocate. Il suo contratto con il Tolosa scade nel 2026. Ma la caratteristica più importante è un’altra. Aboukhlal sa usare entrambi i piedi e questo gli permette di giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Caratteristica ad hoc per il modulo del Torino. In alternativa, può fare anche la punta centrale.

Servono trequartisti

Il primo colpo sulla trequarti è arrivato ed è Cyril Ngonge dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto. Ma non basta. Baroni gioca con il 4-2-3-1 e i trequartisti sono fondamentali nel suo gioco. Al centro il titolare è Vlasic e non si tocca, in più è anche il capitano al momento. In quel ruolo, può giocare anche Sanabria o comunque sia una prima punta. Ma il vero problema è sugli esterni. A destra adesso c’è Ngonge, con Vlasic e Lazaro che possono adattarsi.