Il Torino non molla Elmas. Nella giornata di ieri, il direttore tecnico Vagnati ha avuto contatti con il Lipsia. Sul giocatore c’è la Roma

Il Torino è attivo sul calciomercato. Dopo l’ufficialità di Cyril Ngonge, i granata si preparano ad accogliere Zakaria Aboukhlal del Tolosa. L’esterno è un giocatore di classe e un colpo per la formazione di Marco Baroni.

Il direttore tecnico Davide Vagnati ha chiuso la trattativa con il Tolosa per il giocatore marocchino in Germania. L’uomo mercato del Toro ha colto l’occasione per incontrare gli emissari del Lipsia. Al tavolo, si è parlato di Eljif Elmas. Il macedone resta un obiettivo del club granata.

Elmas, l’esterno che serve a Baroni

Il Torino di Baroni sta prendendo forma. La società non ha rispettato la tabella di marcia (il presidente Cairo aveva dichiarato che la squadra sarebbe stata pronta al 90% in ritiro e così non è stato), tuttavia la dirigenza ha accelerato i tempi per assicurare all’allenatore le pedine giuste per vincere.

L’obiettivo del Toro è il ritorno in Europa. I granata mancano l’appuntamento con le coppe da troppo tempo e la pazienza dei tifosi è giunta al limite. Il Torino prova a calmare le acque con rinforzi di qualità. Tra questi ci sarebbe il ritorno al Filadelfia di Eljif Elmas. I 6 mesi del macedone in granata sono stati convincenti e la sua conferma nella rosa di Baroni darebbe una spinta in più al gioco dell’allenatore.

La concorrenza della Roma

Su Elmas non c’è solo il Torino. Nelle scorse settimane diversi club hanno chiesto informazioni per il giocatore. L’ex Napoli è un trequartista di qualità, abile palla al piede e capace di svoltare le partite. Elmas ha più volte salvato il Toro nella scorsa stagione, dimostrandosi fondamentale nelle partite che contano.

Sul giocatore c’è l’interesse della Roma. I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti e hanno chiesto informazioni al Lipsia per il calciatore. Attualmente, le parti hanno chiacchierato, così come avvenuto tra i tedeschi e il Torino. I granata vorrebbero abbassare la cifra richiesta dal Lipsia (circa 17 milioni) e, vista la concorrenza, Vagnati è chiamato ad accelerare i tempi.