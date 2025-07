Le notizie di oggi, domenica 27 luglio 2025, di calciomercato in Serie A: Emerson Royal passa al Flamengo dal Milan

L’estate avanza, il caldo aumenta e il calciomercato si fa sempre più intenso in vista dell’inizio della prossima stagione sportiva. Tutte le squadre sono alla ricerca dell’affare giusto, sia entrata che in uscita. Milan che ha risolto la questione Emerson Royal. Il brasiliano, in passato era passato dal Barcellona al Tottenham. Proprio dagli inglesi era stato preso dal Milan per 15 milioni di euro. Dopo una sola deludente stagione, è ufficiale il suo passaggio al Flamengo per circa 10 milioni di euro.

Audero alla Cremonese

A sorpresa, non sarà Gollini il portiere titolare della Cremonese nella prossima Serie A. Dal Como, in prestito con diritto di riscatto, arriva Emil Audero. La questione portiere è sistemata per la squadra di Davide Nicola. Fulignati è in uscita e il secondo sarà Lapo Nava, appena preso dal Milan Futuro così come l’attaccante Nasti.

Juventus tra Molina e Weah

La Juventus ha messo gli occhi sul terzino destro ex Udinese, adesso in forza all’Atletico Madrid, Nahuel Molina. Per l’argentino gli spagnoli chiedono circa 30 milioni e i bianconeri trattano per un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Timothy Weah invece rimane in uscita ma si complica l’affare Marsiglia. Prima sembrava fatta con il Nottingham Forest, adesso i francesi non si spingono oltre i 15 milioni di euro per lui. Tutta questa attesa sta facendo salire il nervosismo attorno alla trattativa.

Genoa alla ricerca di un difensore

Genoa di Vieira alla ricerca di un difensore centrale. Il mirino era finito su Jay Idzes del Venezia, ma i lagunari stanno facendo muro. E allora l’alternativa è un ritorno: Ostigard. Idzes avrebbe dato l’ok al trasferimento, ma al momento il cartellino è elevato. Ostigard invece è al Rennes e ci sono contatti continui: trattativa aperta.

Leoni oggetto del desiderio

Giovanni Leoni, numero 46 del Parma, è destinato a lasciare i crociati. Su di lui c’è l’Inter, che però non ha ancora chiuso l’operazione. E adesso si inserisce il Milan. Oltre alla Premier League: lo stanno infatti seguendo Liverpool, Tottenham e Newcastle.