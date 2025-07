Calciomercato Torino / Oggi Zakaria Aboukhlal arriva sotto la Mole. Tutto fatto con il Tolosa: arriva a titolo definitivo

Marco Baroni ha avuto modo di lavorare con il suo nuovo Torino in ritiro, ma aspetta che la squadra sia completata. Al momento sono arrivati ufficialmente Anjorin, Ismajli, Ngonge e Israel. Adesso sta arrivando un nuovo trequartista: Zakaria Aboukhlal. Tutto fatto per il marocchino classe 2000 che oggi è atteso in città. Arriva dal Tolosa ed era in ritiro con i francesi in Germania. Una volta arrivato sotto la Mole, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Visite e firma previste per martedì e non per oggi. La squadra riprenderà la sua preparazione martedì al Filadelfia, poi partirà per Monaco dove ci sarà la doppia amichevole. Aboukhlal dopo la trasferta in Francia sarà pronto per iniziare a lavorare con Baroni.

Le cifre dell’affare

Torino che ha deciso di puntare sul trequartista ormai ex Tolosa: arriva infatti a titolo definitivo. Affare da 8 milioni di euro più bonus. Il contratto del giocatore con i francesi scadeva nel 2026. Senza rinnovo, avrebbe passato una stagione in scadenza di contratto prima di essere perso a 0. Torino che lo ha messo nel mirino e lo ha preso grazie al viaggio in Germania di Davide Vagnati sabato. Tolosa che nel 2022 lo aveva preso dall’AZ in Olanda pagandolo 2 milioni di euro. In 3 stagioni in Ligue 1 è cresciuto molto.

Valore aggiunto

Le carte e le premesse per fare bene nel Toro di Baroni per il giocatore nato in Olanda, che però gioca con la nazionale marocchina, ci sono tutte. Lo scorso anno in 26 partite ha collezionato 7 gol e 2 assist. Sa usare bene sia il destro che il sinistro e può giocare in svariati punti della zona offensiva. Preferibilmente gioca a destra, ma essendoci Ngonge si adatta tranquillamente anche a sinistra. Anche in mezzo o da prima punta va bene. Giocatore molto interessante tutto da scoprire: Aboukhlal sbarca in Serie A nel Torino.