Zakaria Aboukhlal si prepara per la sua avventura al Torino. Il marocchino è arrivato alla Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche.

L’esterno si trasferisce in granata dal Tolosa per una cifra di 8 milioni più bonus. Aboukhlal è un rinforzo utile per il gioco di Baroni, vista la qualità palla al piede e la rapidità. Dopo l’arrivo di Ngonge, i granata aumentano così le pedine a disposizione sulla trequarti.