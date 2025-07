Il Torino torna su Giovanni Simeone. I granata sono interessati all’attaccante del Napoli, in uscita dagli azzurri

Il Torino punta a rinforzare l’attacco. Dopo l’arrivo di Ngonge e in attesa dell’ufficialità di Aboukhlal i granata cercano una prima punta. Il nome tornato caldo nelle ultime ore è quello di Giovanni Simeone. I granata sono interessati all’attaccante del Napoli, in uscita formazione rosa azzurra. Lukaku è intoccabile, Lucca ha rinforzato il reparto e Simeone si trova in una posizione scomoda. Dopo lo scudetto, il figlio d’arte potrebbe così salutare la Campania.

Il valzer delle punte

L’arrivo di Simeone potrebbe coincidere con la partenza di Antonio Sanabria. Il paraguaiano ha perso centralità nel progetto granata e diversi club hanno mostrato interesse per l’ex Genoa.

Tra tutti ci sono Pisa, Cremonese ed Hellas Verona.

Le prime sue seguono Sanabria da tempo. Il sudamericano è il primo obiettivo dell’attacco grigio rosso. Davide Nicola è un estimatore del giocatore (fu lui a portarlo a Torino) e vorrebbe averlo nuovamente a disposizione per centrare la salvezza, ma anche Verona e Parma hanno sondato il giocatore. Su Simeone invece c’è anche il Pisa.

Fisico a rapidità: la ricchezza di Simeone

Il Cholito vanta una lunga esperienza in Serie A. L’argentino è arrivato in Italia nel 2016, vestendo la maglia del Genoa. Successivamente, l’argentino si è trasferito alla Fiorentina, chiudendo in maniera positiva la sua esperienza.

L’avventura al Napoli è stata di certo la più gloriosa. I numeri individuali non sono stati eccezionali, tuttavia l’argentino ha arricchito il suo palmares con la vittoria dello scudetto. Simeone sarebbe il rinforzato giusto per Baroni, che cerca un terzo profilo oltre a Zapata e Adams per alzare il livello dell’attacco granata.