L’attaccante del Torino è un nome che piace al direttore sportivo della Cremonese, che sta valutando le possibili mosse di mercato

Durante il ritiro estivo della Cremonese, il direttore sportivo della società Simone Giacchetta ha rilasciato alcune dichiarazioni di mercato ai canali di Sky Sport.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Davide Nicola, la Cremonese ha finalmente iniziato la sua preparazione per la prossima edizione del campionato di Serie A. L’obbiettivo della società sarà quello di fornire al nuovo allenatore una squadra solida che gli possa permettere di centrare l’obbiettivo salvezza. Tra le diverse voci di mercato, Giacchetta ha parlato anche del possibile interesse della Cremonese per l’attaccante paraguayano del Torino: “Sanabria? Ci piace, è un giocatore di alto livello. Ma lo avvicinano alla Cremonese perché è già stato allenato da Nicola al Torino”.

La Cremonese valuta il proprio reparto offensivo

Il direttore sportivo della Cremonese ha una buona considerazione di Sanabria, tuttavia ha rivelato che non ci sono stati ancora incontri tra le due società per valutare un possibile trasferimento: “Vediamo, ma non ci siamo ancora parlati”. La volontà della Cremonese di cercare rinforzi per l’attacco dipenderà anche dal recupero e dalla condizione di un altro giocatore importante: “Okereke è tornato e si sta impegnando molto in questo ritiro. Deve dimostrare molto a sé stesso, ha grandi potenzialità, vedremo nei prossimi giorni quali saranno le scelte definitive“.