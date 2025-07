Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Dopo tre stagioni in Serie A, a Stefan Posch manca meno di un anno prima di andare in contro al termine del suo contratto con il Bologna.

Dopo aver trascorso la seconda metà dello scorso campionato all’Atalanta, il difensore austriaco è ora tornato a far parte della rosa di Italiano, tuttavia la sua permanenza presso la squadra dell’Emilia-Romagna è tutt’altro che scontata. Sul giocatore sembra essere nato l’interesse dell’Amburgo, che negli ultimi giorni ha avviato contatti con il Bologna per informarsi sulla condizione del giocatore. La squadra di Italiano sarebbe disposta a cedere Posch davanti a un’offerta importante che si aggiri intorno ai 5 milioni di euro. Nei prossimi giorni proseguiranno le trattative, tuttavia la società ha già iniziato a cercare possibili sostituti per l’austriaco, e tra i diversi nomi spiccano quelli di Zanotti, Hajdari e Leysen.

Il Milan continua la ricerca di un numero 9

Sebbene la squadra di Allegri cominci a prendere forma, il reparto offensivo dei rossoneri è ancora da completare. Il Milan continua ha mostrarsi attivo sul mercato per andare alla ricerca di un numero 9 che possa garantire una maggiore profondità della rosa. L’obbiettivo numero uno del tecnico rimane Vlahovic, tuttavia negli ultimi giorni i rossoneri sembrano aver messo gli occhi su Goncalo Ramos, reduce da un’ottima stagione con il PSG. Il principale ostacolo della trattativa è l’elevato cartellino del giocatore che si aggira intorno ai 65 milioni, e dal momento che i francesi cercheranno di non svendere il proprio giocatore, il Milan sta valutando la possibilità di ottenere l’attaccante portoghese in prestito per la prossima stagione.

L’Hellas Verona cerca un rinforzo per la difesa

Dopo aver trascorso una buona stagione al Verona, Ghilardi ha attirato su di sé l’attenzione di un club importante come la Roma, che è fiduciosa di ottenere il giovane difensore per la prossima stagione. Se questo trasferimento dovesse andare a buon fine, i veneti hanno già individuato un possibile sostituto per la difesa. Si tratta di Fali Candé, giocatore di proprietà del Venezia, che stima il valore del giocatore intorno ai 3 milioni di euro. Il Verona nei prossimi giorni valuterà le prossime mosse da fare per tentare di ottenere il giocatore e per battere la concorrenza della Cremonese.