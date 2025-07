Il Torino ha ufficializzato le date del quarto Memorial Mamma e Papà Cairo: il torneo tra Primavere andrà in scena il 7 e l’8 agosto

In casa Torino prosegue la tradizione del Memorial Mamma e Papà Cairo. Il club ha ufficializzato che il 7 e l’8 agosto andrà in scena la quarta edizione del torneo in cui scenderanno in campo le Primavere di Torino, Inter, Milan e Atalanta. I bergamaschi sostituiscono la Juventus.

Tutte le partite si disputeranno presso lo stadio “Moccagatta” di Alessandria. Nella prima giornata del prestigioso torneo giovanile si sfideranno Inter e Atalanta alle ore 17.30 e, successuvamente, scenderanno in campo il Torino e il Milan, alle ore 21.00.

Il comunicato del Torino

Il Torino ha reso noto che anche quest’anno andrà in scena il Memorial Mamma e Papà Cairo, giunto alla quarta edizione. Come si legge nel comunicato “Il 7 e l’8 agosto tornerà uno degli appuntamenti più importanti del calendario estivo giovanile: il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo“.

Come specificato dal club “Nella prima giornata del torneo si giocheranno Inter-Atalanta alle ore 17.30 e Torino-Milan alle ore 21.00. Il giorno successivo, stessi orari, le finali per determinare il vincitore del trofeo e i piazzamenti. Tutte le partite si disputeranno presso lo stadio “G. Moccagatta” di Alessandria e saranno ad ingresso gratuito. Le gare saranno trasmesse in diretta tv sul canale Sportitalia“.