L’ex capitano della Fiorentina al primo ritiro estivo con la nuova squadra rimane l’unico interprete della rosa per la corsia di sinistra

Dopo essere arrivato nella scorsa sessione di mercato invernale, Biraghi ha impiegato poche settimane per affermarsi come titolare della squadra. Nelle sue ultime 5 stagioni alla Fiorentina, il difensore italiano ha compiuto un costante progresso sul campo, accompagnato da una sempre maggiore importanza nello spogliatoio. Oltre a guidare la squadra con le sue giocate, Biraghi si è distinto come un ottimo capitano che ha mantenuto la leadership della squadra nel corso degli anni. Arrivato a Torino, l’ex viola non è passato inosservato, fin da subito la sua presenza ha rianimato la squadra granata, che ha registrato una serie di ottime prestazioni nella prima metà della seconda parte di stagione.

L’unico nel suo ruolo

Al momento Biraghi rimane l’unico giocatore del Torino a poter ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Mentre sulla corsia difensiva di destra i granata possono contare su diversi interpreti come Pedersen, Lazaro e Dembélé, Baroni con la ripresa degli allenamenti si sta affidando a un solo giocatore per la corsia di sinistra. Per questo motivo, durante il ritiro di Prato allo Stelvio, Baroni ha provato anche Masina e Lazaro nel ruolo di terzino sinistro.

L’inizio della nuova stagione

A differenza dello scorso campionato, Biraghi avrà ora la possibilità di iniziare la nuova stagione con la maglia del Torino, sotto la guida di Marco Baroni. L’ex difensore della Fiorentina con la ripresa degli allenamenti, avrà ora la possibilità di conoscere da vicino le idee di gioco di Baroni, che gli permetteranno di poter iniziare fin da subito il prossimo campionato nel migliore dei modi, senza dover trascorrere un periodo di adattamento nella nuova squadra.