Brutta notizia nel mondo Toro. Il figlio di Mick Wallace, Joseph, è morto 4 giorni fa. Aveva fatto l’abbonamento in Curva Maratona per la stagione 2024/2025. Lo ha annunciato il politico irlandese sul suo profilo Facebook. Domani, in Torino-Atalanta, Mick sarà presente in Curva. Ma anche il figlio Joseph lo sarà, nello spirito del suo posto di calcio preferito. Di seguito, il post.