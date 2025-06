Dal boom iniziale al rendimento in calo. Eljif Elmas ha lasciato il segno sulla stagione del Toro, ma il suo futuro in granata è in bilico

Eljif Elmas conclude la sua prima (e forse unica) stagione al Torino in maniera positiva. I granata hanno terminato il campionato con il motto “né vincitori, né vinti”. La squadra ha fallito ogni obiettivo a febbraio e il rendimento è calato partita dopo partita.

Chi ha provato fino alla fine a regalare una gioia ai tifosi è stato Elmas. Il trequartista macedone è arrivato durante il calciomercato invernale dal Lipsia e il suo impatto con la maglia del Toro è stato impressionante. Nel finale di stagione il rendimento dell’ex Napoli è calato e la sua permanenza a Torino è tutt’altro che scontata.

La stagione di Elmas

Eljif Elmas si è presentato ai tifosi granata nella migliore maniera possibile: segnando tanti gol. Il macedone ha siglato 4 reti nelle prime 7 partite. Poi le prestazioni sono diventate opache e, come tutta la squadra, anche il rendimento del trequartista è calato. Elmas ha concluso la stagione con 13 partite e i 4 gol iniziali. Per il macedone si tratta del secondo miglior risultato alla voce “reti segnate in Serie A“. Il trequartista ha siglato più gol solo nella stagione 2022/2023, quando il giocatore ha vinto lo scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti.

Il futuro del macedone

Elmas attende risposte sul suo futuro. A gennaio, Lipsia e Torino hanno trovato l’accordo per il trasferimento in prestito del macedone. Nel contratto stipulato tra le parti è stato inserito un diritto di riscatto a favore del Toro fissato a 17 milioni di euro. Elmas può essere un giocatore su cui il club potrebbe costruire una progetto vincente. Tuttavia, la società temporeggia sul riscatto. La dirigenza granata spera in uno sconto del Lipsia così da abbassare la cifra e gravare meno sulle casse del club. Con la speranza di un futuro in granata, si può affermare che Elmas sia stato protagonista di una stagione da 7 in pagella.

Presenze totali: 13

Gol: 4

Assist: 0

Voto: 7