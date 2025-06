Il Torino ha comunicato le date per i rinnovi degli abbonamenti: ecco tutte le informazioni e le novità riportate dalla società

Il campionato è terminato da ormai due settimane, ma non si può che pensare già alla prossima stagione. Non solo lato mercato, ma anche per quanto riguarda i tifosi e, di conseguenza, il rapporto con lo stadio. In questo senso, il Torino ha dato oggi il via alla campagna abbonamenti per l’annata 2025/26, partendo dai rinnovi: tutte le novità.

I rinnovi e i nuovi abbonati

Per quanto riguarda gli abbonati della stagione 2024/2025, è stato scelto di premiare chi rinnova entro il 10 luglio: in particolare, viene garantito uno sconto rispetto ai prezzi che scatteranno dall’11 luglio, il primo e l’eventuale secondo turno di Coppa Italia a solo 1 euro, una sorpresa speciale e un codice Gazzetta G+, oltre che l’accesso a Corriere.it.

La vendita per i nuovi abbonati sarà invece divisa in due fasi: la prima scatterà il 13 giugno (ci saranno gli stessi vantaggi elencati in precedenza), mentre la seconda l’11 luglio. Quest’ultima, però, non avrà disponibili all’interno le tariffe ridotte Under18 e Donna.

Tutte le info

Per abbonarsi è come sempre necessario avere la tessera Cuore Granata, sottoscrivibile al prezzo di 15 euro. Inoltre, vengono confermate le promozioni dedicate per i settori Distinti Family e per i pacchetti a 14 partite in Curva Primavera. È confermata la politica di prezzi accessibili e super sconti per i giovanissimi, gli studenti e i nuclei familiari.

Per quanto riguarda i settori Distinti Family l’abbonamento Adulto potrà essere acquistato solo insieme a un Under16 e a prezzi davvero vantaggiosi: Under16 a soli 155 euro – circa 8 euro a partita – Adulto accompagnatore a 265 euro – ovvero il solo valore dei biglietti di circa 6 big match. Anche per questo settore sarà attivato l’abbonamento a 14 match con Under 16 a 50 euro se acquistato insieme ad un abbonamento Adulto a 150 euro.

Confermato anche il frazionamento dei settori Distinti e Tribuna in modo da differenziare i posti centralissimi da quelli più distanti dalla linea di metà campo. Dalla stagione 2025/26 il frazionamento prosegue con la creazione di nuovi settori nel terzo anello.

La tariffa legata al sesso sarà disponibile solo per i rinnovi, quindi fino al 10 luglio compreso. Un abbonamento Donna potrà essere ceduto solo ad altre tifose e per questo si potrà comunque valutare di acquistare un abbonamento a tariffa Intero, in modo da poterlo cedere anche ad un granata di sesso maschile. Stessa politica per l’abbonamento Under18, che sarà sottoscrivibile solo fino al 10 luglio.

Maratona e Primavera

Infine, anche nella stagione 2025/26 non saranno previsti biglietti singoli a tariffa ridotta in Maratona. Per quanto riguarda la Primavera, invece, sarà confermata la divisione del settore in due categorie: i posti del lato Tribuna e quelli verso il Settore Ospiti. Sarà il lato Ovest a essere in vendita in abbonamento, in modo da non disperdere gli abbonati e creare aree occupate interamente da loro.