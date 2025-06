Dopo l’addio dal Torino, Vanoli è alla ricerca di una nuova squadra: a rischio l’ipotesi Cagliari, mentre ora ci prova il Parma

Il campionato è terminato ormai da due settimane, il calciomercato va avanti e tra una vacanza e un’altra le dirigenze delle squadre di Serie A stanno risolvendo gli ultimi dubbi relativi alle panchine. Sono diversi ancora i club alla ricerca di un allenatore, e allo stesso tempo sono tanti i tecnici in attesa della chiamata giusta. Tra questi anche Vanoli, rimasto ovviamente senza squadra dopo la separazione degli scorsi giorni con il Torino. Il tecnico varesino è però molto apprezzato, e dopo gli incontri degli ultimi giorni con il Cagliari adesso per lui si fa forte l’ipotesi Parma.

Vanoli-Cagliari, fumata nera?

Subito dopo l’addio dal Torino, il Cagliari si è fiondato su Vanoli. Il club sardo ha infatti ufficializzato in settimana la separazione con Nicola, e ha dato via sin da subito al casting per trovare il suo successore. Nella giornata di ieri, domenica 8 giugno, l’ex granata ha incontrato il presidente dei rossoblù Tommaso Giulini, il quale è rimasto colpito in positivo. Oggi, però, sembra essere arrivata la decisione definitiva della società, che pare aver scelto di promuovere Fabio Pisacane dopo l’ottima stagione con la Primavera. Niente da fare dunque per Vanoli.

Il Parma su di lui

Ma ci sono ancora diverse opportunità per l’allenatore varesino, che nello specifico è seguito anche dal Parma. Gli emiliani si sono infatti trovati a dover cercare un nuovo allenatore visto che Chivu andrà all’Inter, e hanno contattato profili come De Rossi, Gilardino e non solo. In lista d’attesa c’è anche Vanoli, che incontrerà la dirigenza ducale nei prossimi giorni. Cairo e la dirigenza del Toro sperano che possa trovare presto una squadra, in modo da liberarsi del suo ingaggio.