Prima stagione nel calcio dei grandi per il lituano, che ha fatto tesoro delle occasioni avute ottenendo il rinnovo

Un sogno che diventa realtà quello vissuto da Gineitis nel corso della sua prima stagione nel calcio dei grandi. Approdato sotto la Mole dalla Spal per giocare con la Primavera, è riuscito a giocarsi al meglio le sue chance e ritagliarsi un posticino nel cuore di Ivan Juric. Dopo tanto impengo e lavoro infatti, ha esordto contro il Milan in campionato, dimostrando di poter dire la sua nonostante la sconfitta finale. Ad aiutarlo, anche gli infortuni dei compagni di reparto, che non ne hanno intralciato il percorso. Il rientro di elementi come Ilic lo ha però rimesso ai margini fino a fine stagione.

La stagione di Gineitis

Solo tre presenze totali per il lituano, ritrovatosi a dover fare i conti a un calcio diverso da quello a cui era abituato. L’ex Spal ha però retto bene il colpo contro il Milan, guadagnando qualche minuto anche con la Cremonese. La vera grande occasione è arrivata però con la Roma, dove è rimasto in campo per tutta la durata del match. La tanta panchina fatta non lo scoraggiato, cosa apprezzata dal club che ne ha intuito le potenzialità, rinnovandogli il contratto fino al 2026. “Ho firmato perchè tutto il club fa crescere i giocatori e li fa giocare in prima squadra se fanno bene in Primavera“, queste le motivazioni della sua decisione, che fanno ben sperare per il futuro.

Gvidas Gineitis

Presenze totali: 3

Gol: 0

Assist: 0

Voto 6