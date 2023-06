Il programma di oggi dei granata in Nazionale, che vedrà la Polonia e la Svizzera scendere in campo alle 20.45

Quando la Nazionale chiama, bisogna rispondere presente e lo sanno bene alcuni giocatori del Torino, che per ora hanno messo in stand by le vacanze. Dopo Vlasic, è infatti il turno di altri due membri della rosa di Juric, che questa sera scenderanno in campo per partite dal valore diverso. Si tratta di Ricardo Rodriguez, impegnato nei match di qualificazione al prossimo Europeo di calcio con la sua Svizzera, e Karol Linetty, che disputerà invece un’amichevole.

Nazionale, Andorra e Germania le avversarie dei granata

Ad attendere i Rossocrociati c’è l’Andorra, attualmente quarta nel Girone I a un punto. Rodriguez e compagni sono invece primi a punteggio pieno (6 punti in due vittorie) e sono pronti a dare seguito a quanto fatto già alle 20.45 di questa sera. Diversa è invece la situazione del compagno Polacco, che dovrà affrontare allo stesso orario la Germania in amichevole, per scaldare i motori in attesa del proprio turno.