Il presidente del Torino ha deciso di querelare il patron viola, dopo una serie di dichiarazioni giudicate diffamatori dal numero uno granata

Alla fine la querela, annunciata dopo uno degli ultimi attacchi di Rocco Commisso, è arrivata. L’aveva annunciata a febbraio, il presidente Cairo, e ora il passo è stato fatto. Come si legge nel comunicato, “Urbano Cairo, anche in veste di amministratore di RCS, ha querelato Rocco Commisso il quale, a più riprese, lo ha accusato di essere l’ispiratore di una fantomatica campagna denigratoria condotta dalle testate del suo gruppo editoriale contro la Fiorentina”, si legge. E ancora “L’accusa, oltre ad essere totalmente inventata, suona paradossale per chi, come Cairo, aveva accolto con favore e simpatia l’ingresso di Commisso nel calcio italiano. La pervicacia dimostrata da Commisso nel portare avanti un’accusa così infamante non ha lasciato altra scelta al Presidente di RCS, che si è sentito in dovere di difendere la sua onorabilità e il prestigio delle testate ingiustamente attaccate”.

La querela di Commisso di un anno e mezzo fa

Una battaglia non solo dialettica, dunque, anche perché lo stesso patron viola si era mosso per vie legali nel gennaio delle 2022, dopo un articolo giudicato offensivo della Gazzetta dello Sport (“più che da un gangster movie di Coppola o Scorsese, sembra uscito da un film poliziottesco all’italiana di Serie B”, scriveva di lui il giornale del presidente Cairo).