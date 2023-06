Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato, che si prepara all’Europeo: “Ricci in campo può fare tutto”

La Nazionale Under 21 dell’Italia si prepara all’Europeo. La competizione si svolgerà in Romania e Georgia dal 21 giugno all’8 luglio. Il commissario tecnico Paolo Nicolato ha convocato Pietro Pellegri e Samuele Ricci. Il ct si è espresso così sul centrocampista granata: “Dei singoli è difficile parlare in queste fasi qui. Lui è un ragazzo che può fare tutto. Può fare il regista, può giocare vertice basso, mezzala e in un centrocampo a due. Ha gamba, tecnica e lettura di gioco. È un ragazzo intelligente, uno di quei giocatori che un allenatore apprezza per la capacità di saper interpretare vari ruoli”.