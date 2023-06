L’ultima stagione di Sasa Lukic con la maglia del Torino non è stata come tutti ci aspettavamo: il pagellone finale della stagione 2022/2023

Quello di Sasa Lukic è stato un vero e proprio caso. Il serbo, poco prima dell’inizio della stagione, era diventato di fatto il capitano granata e sarebbe stato uno dei giocatori intorno al quale costruire il progetto. Poi l’ammutinamento: alla vigilia della prima gara di campionato, contro il Monza, Lukic si tira indietro e si rifiuta di giocare. “Il suo è un gesto abbastanza clamoroso. Difficile capire come un ragazzo da 6 anni qui e che è un pezzo di pane faccia una cosa del genere. Certamente è una cosa grave. E il capitano e il gesto è brutto e clamoroso. Il ragazzo in 6 anni non ha mai detto niente: è veramente grave. La cosa è meno mia e più della società: loro cercheranno di fare il meglio. Come allenatore non posso entrare sulla questione: è una cosa tra lui e la società”, aveva detto Juric sul caso. Tra il calciatore e la società c’è stato in seguito un chiarimento e Lukic è stato reintegrato, ma senza la fascia da capitano al braccio. La società lo ha poi venduto a gennaio per le difficoltà sul rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024. Ecco il pagellone finale della stagione 2022/2023 di Sasa Lukic.

I numeri di Lukic

Nella stagione 2022/2023, Lukic è sceso in campo con la maglia del Torino in 19 occasioni tra campionato e Coppa Italia. Il classe 96, ora in forza al Fulham, ha realizzato 3 gol e 1 assist prima di lasciare in direzione Premier League. Juric lo ha utilizzato praticamente sempre da titolare, nonostante i problemi di inizio anno, per un totale di 1.484 minuti sul terreno di gioco. La sua stagione è stata comunque sufficiente sotto il punto di vista del rendimento.

Sasa Lukic

Presenze totali: 19

Gol: 3

Assist: 1

Voto 6