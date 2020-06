Torino-Parma: ecco la maglia granata speciale

“Thank you to all our heroes” è la frase che campeggerà sulle maglie granata durante Torino-Parma: il ringraziamento per gli operatori sanitari e l’impegno contro il coronavirus

In occasione di Torino-Parma, in programma stasera alle 19.30, i granata indosseranno una maglia granata molto speciale. Ci sarà infatti una frase, sotto il simbolo del Toro, dedicata a tutti coloro che durante l’emergenza Covid-19 si sono impegnati in maniera impeccabile, senza risparmiarsi: gli operatori sanitari. “Thank you to all our heroes” è la frase scelta per ringraziarli.