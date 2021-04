Nicolas Nkoulou, colpevole sul secondo gol del Napoli, vuole riscattarsi per chiudere al meglio in granata e ci proverà contro il Parma

Manca sempre meno allo scontro tra il Torino ed il Parma. I granata, reduci da una sconfitta contro il Napoli, proveranno ad invertire la rotta contro i ducali, per recuperare il margine creato e sprecato nei confronti delle rivali per la lotta salvezza. Lo stesso dovrà provare a fare in particolare Nicolas Nkoulou, colpevole contro i partenopei sul secondo gol. Una prestazione da dimenticare per lui quella vista lunedì, che gli è costata la sostituzione anticipata dopo diverso tempo. Nulla è però ancora perduto, soprattutto con Davide Nicola in panchina.

Poco spazio con Giampaolo, ma Nicola lo ha rivalutato

Il tecnico granata ha infatti deciso di rinnovargli la propria fiducia. Non ha intenzione di privarsi del camerunese contro i crociati, e gli permetterà così di trovare subito il riscatto. Il difensore del Toro è infatti tornato in auge con Nicola dopo una prima parte di stagione altalenante. Con Giampaolo è rimasto a guardare dalla panchina in diverse occasioni, ma è stato poi rivalutato dall’attuale allenatore del Toro. Contro il Parma è vietato sbagliare per il Torino, ma soprattutto per lui o rischia di non vedere più il campo.

Nkoulou, la salvezza del Toro passa anche per lui

I problemi di salute riscontrati durante la stagione non hanno aiutato la causa, facendo restare Nkoulou out per un periodo piuttosto lungo. Nelle ultime tre partite ha però ritrovato la continuità necessaria a rendere al meglio. Contro il Napoli non ci è riuscito, rendendosi autore dell’assist per Osimhen sul gol del 2-0. C’è però ancora una salvezza da conquistare e non mancheranno le occasioni per mettersi in luce per chiudere al meglio in granata. Il finale è ancora tutto da scrivere e la penna passa anche per le sue mani.