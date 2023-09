I granata insieme ad altre 9 squadre, tra cui l’Hellas Verona prossimo avversario dei granata, non ha ancora avuto nessun rigore a favore

La Serie A sta entrando sempre più nel vivo e l’aspetto, che appassiona molti, che riguarda numeri, dati e statistiche ovviamente si sta arricchendo sempre di più. Tra gli aspetti più interessanti c’è senza alcuna ombra di dubbio quello che concerne i rigori a favore che hanno ricevuto le squadre del massimo campionato italiano. Dopo ben 6 giornate di campionato si può notare come la classifica dei rigori fischiati in favore sia perfettamente divisa, con dieci squadre che hanno ricevuto almeno un rigore e dieci che sono ancora ferme a quota zero. Tra le squadre che non hanno ancora ricevuto rigori ci sono anche il Torino di Ivan Juric e l’Hellas Verona, prossima squadra che Rodriguez e compagni dovranno affrontare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Invece, la squadra che ha battuto più rigori è il Napoli che ne ha avuti cinque, di cui 3 realizzati e 2 sbagliati. Segue con tre rigori battuti fin qui il Milan, che non ne ha sbagliato nessuno dei tre, tra cui due battuti proprio contro il Toro e messi a segno entrambi da Oliver Giroud. Sull’ultimo gradino del podio di questa speciale classifica si trovano a pari merito Juventus, Frosinone, Lecce e Inter, a quota due rigori a favore.

Torino, contro la Lazio rigore a favore poi tolto

Il Toro in verità si è visto fischiare un rigore a favore nel match contro la Lazio, ma poi è stato tolto. Andiamo con ordine. A pochi minuti dalla fine della partita, che sembrava ormai già segnata dato che i biancocelesti conducevano 2-0, Michael Fabbri ha assegnato un calcio di rigore in favore dei granata con Nemanja Radonjic che ha provato il tiro, il pallone colpisce il braccio di Elseid Hysaj il direttore di gara fischia rigore, ma poi viene richiamato al VAR per l’on field review. E dopo aver rivisto tutto, Fabbri cambia decisone. E’ così che l’ultimo tiro dal dischetto a favore assegnato ai granata risale allo scorso 20 febbraio nella partita contro la Cremonese, penalty poi segnato da Sanabria. Si vedrà se il Toro riceverà un rigore a stretto giro di posta, oppure no. Solo il tempo ce lo saprà dire.