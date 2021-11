Dopo Rodriguez, ancora out per l’infortunio in Nazionale, Juric è preoccupato anche per gli altri due difensori, non al meglio

Non aiuta certamente la partita ravvicinata, quella di giovedì contro l’Empoli. Juric ieri ha dovuto sostituire all’intervallo Djidji, non al meglio, ma anche Buongiorno nel corso della partita ha avuto qualche problema (a un ginocchio, come confermato dallo stesso allenatore). Due giocatori che rischiano di non poterci essere contro l’Empoli: in quel caso il tecnico si troverebbe a varare una difesa inedita con Izzo, Bremer e Zima, gli unici tre difensori di ruolo a disposizione, considerato che vista l’assenza di Ansaldi sarebbe anche complicato adattare dietro uno degli esterni a disposizione.