Alle 18.00 di sabato 16 gennaio, il Toro sfida lo Spezia al Grande Torino: ecco dove seguire il match in TV e streaming

Dopo l’uscita dalla Coppa Italia, il Toro si prepara ad affrontare lo Spezia, reduce da due vittorie consecutive in campionato e che sembrerebbe essere uscito ufficialmente dal periodo di crisi. Gli Aquilotti si sono resi autori di ciò che i granata proverano a fare già dalla partitatita contro di loro. Quella al Grande Torino sarà infatti una partita fondamentale per Giampaolo ed i suoi in ottica salvezza. Il match tra le due formazioni, in programma per sabato 16 gennaio alle ore 18.00, sarà trasmesso in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Sarà inoltre disponibile la diretta streaming della partita su Sky Go e su Now TV.