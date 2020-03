Torino-Udinese, i biglietti: prezzi speciali per le donne

I biglietti per Torino-Udinese di sabato 7 marzo 2020 alle ore 15.00: 1 euro in tutti i settori dello stadio per le donne in occasione dell’8 marzo

L’ambiente granata si prepara alla sfida con l’Udinese, in programma per sabato 7 marzo alle ore 15.00 allo stadio Grande Torino. Per l’occasione, il Torino ha scelto di celebrare la Festa della Donna, che si terrà nel giorno seguente, con un prezzo speciale per i biglietti riservato alle tifose granata. La vendita è cominciata lunedì 2 marzo alle ore 10.00, presso le ricevitorie abilitate, online sul circuito Vivaticket e alla Biglietteria dello Stadio. PEr le donne, il prezzo dei biglietti in tutti i settori dello stadio, compreso il Settore Ospiti, è di 1 euro. Per i residenti nella Provincia di Udine viene applicato il divieto d’ingresso in Curva Primavera, tranne per coloro che posseggono la tessera del tifoso Cuore Toro.

Biglietti Torino-Udinese 2020: i prezzi

20 euro in Curva Maratona (10 euro Under 16 e 1 euro donne)

20 euro in Curva Primavera (10 euro Under 16 e 1 euro donne)

25 euro nei Distinti Granata (15 euro Under 16 e 1 euro donne)

30 euro in Tribuna Granata (20 euro Under 16 e 1 euro donne)

80 euro nelle Poltroncine Granata (40 euro Under 16 e 1 euro donne)

200 euro in Tribuna Grande Torino (100 euro Under 16 e 1 euro donne)

20 euro Settore ospiti (10 euro Under 16 e 1 euro donne)

Sarà possibile prenotare la propria esperienza Toro Life al prezzo di 220 euro (160 euro per donne e under 16).

E’ inoltre disponibile un numero limitato di posti omaggio in Curva Primavera per i ragazzi che sono al di sotto dei 14 anni di età (non compiuti), purché ogni Under 14 sia accompagnato da un adulto con biglietto intero. La promozione è attiva tramite web e non è valida il girono della partita.