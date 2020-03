Toro, ecco cosa dice il Decreto sugli allenamenti

Il decreto del Governo non chiude la possibilità agli allenamenti: il Toro continuerà a lavorare al Fila che ovviamente resterà chiuso.

Tutto fermo o quasi. Con l’emergenza coronavirus che si è aggravata, sono state prese misure drastiche. Il Governo ha infatti voluto l’interruzione delle competizioni per quanto riguarda la maggioranza degli sport. Tra questi anche la Serie A, bloccata quindi alla 26^ giornata, con il calendario che riprenderà (ma si attendono altri dettagli) dal 3 aprile. Se però i vari club sono impossibilitati a scendere in campo, lo stesso non vale per quanto riguarda gli allenamenti. Proseguono infatti le sessioni previste, per mantenere lo stato di forma. Tutto dovrà però essere eseguito a porte chiuse.

Allenamenti a porte chiuse per gli atleti

Ecco quanto comunicato riguardo agli allenamenti:”Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiani (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali“