I precedenti di Torino-Udinese in Serie A: i granata hanno una media di poco più di una vittoria ogni due partite

Una Pasquetta diversa dalle altre per il Torino, che festeggerà insieme all’Udinese allo Stadio Olimpico. I friulani faranno infatti visita ai granata per la 33ª giornata di Serie A, in un ambiente che per l’appunto si prevede essere festoso. Torino-Udinese è una partita storica, tra due squadre che – seppur spesso di metà classifica – sono rimaste per anni a lottare con le big di Serie A: non a caso, sono addirittura 41 i precedenti del massimo campionato giocati in Piemonte, che vedono un dominio granata: 22 vittorie del Torino, 9 pareggi e solamente 10 successi bianconeri. Dominio totale, e l’obiettivo ora è dare continuità a questi numeri.

L’ultimo precedente

L’ultima partita tra le due squadre giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino risale al 23 dicembre 2023, l’ultima sfida prima di Natale. Un 1-1 deciso tutto negli ultimi dieci minuti, prima con un gol di Zarraga viziato da un errore di Milinkovic-Savic e poi da una bellissima parabola di Ilic finita in rete. Un punto ciascuno e festività natalizie salve, con le due squadre che poi sono riuscite a salvarsi – anche se meno tranquillamente i friulani.

Una vittoria per l’Europa

Quella del 27 aprile 2014 – quasi 11 anni fa esatti – è una vittoria che certamente i tifosi granata non possono aver dimenticato. In una vera e propria domenica da record, i granata ottennero un successo per 2-0, grazie ai gol di El Kaddouri e Immobile, che avvicinò di molto il sogno Europa. Non solo, perché i 52 punti raggiunti in quell’occasione segnarono anche il record momentaneo da quando sono stati introdotti i tre punti a vittoria.

La giornata di Sirigu

Nel 2018/2019 il Toro ottenne un’altra vittoria importante, nel segno di Salvatore Sirigu. Il portiere fu infatti protagonista di tantissimi interventi decisivi, tra cui un rigore parato a Rodrigo De Paul, riuscendo a mantenere la porta inviolata e contribuendo all’ottenimento dei tre punti. La partita finì 1-0 e a deciderla fu un gol di Aina.